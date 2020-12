Ook Sia doet boekje open over Shia LaBeouf: “Hij sleepte me mee in een overspelige relatie”

CelebritiesOpnieuw heeft een beroemdheid zich uitgesproken over het gedrag van acteur Shia LaBeouf. Het gaat dit keer om zangeres Sia (41), die op Twitter een boekje opendoet over haar ervaringen met de Amerikaanse acteur. “Het is een pathologische leugenaar”, klinkt het onder meer.

Shia LaBeouf kwam eerder deze week in opspraak nadat zijn ex FKA Twigs een rechtszaak tegen hem aanspande. Ze beschuldigt hem van seksueel geweld, mishandeling en het aanbrengen van emotioneel leed. Zo beschrijft FKA Twigs een incident dat op Valentijnsdag 2019 plaatsvond. Tijdens een ritje met de auto reed Shia erg roekeloos. Hij dreigde om de auto te laten crashen als Twigs hem niet vertelde dat ze van hem hield. Volgens de zangeres smeekte ze om haar uit de auto te laten, maar toen hij stopte bij een tankstation, achtervolgde en mishandelde de acteur haar door haar tegen de auto te gooien.

In de rechtbankdocumenten vertelt FKA Twigs ook hoe haar ex haar op een nacht probeerde te wurgen, hoe hij haar bewust een SOA gegeven zou hebben en dat hij haar hand zo hard vastgreep dat ze er blauwe plekken van kreeg. Ook styliste Karolyn Pho, een andere ex-vriendin van Shia, zegt dat hij haar mishandeld heeft. Zo omschrijft ze in de rechtbankdocumenten een avond waarop hij haar neerdrukte op bed en een kopstoot gaf.

Erg ziek

"Ook ik ben emotioneel gekwetst door Shia, een pathologische leugenaar”, doet Sia nu haar duit in het zakje op Twitter. “Hij sleepte me in een overspelige relatie terwijl hij beweerde dat hij single was. Ik geloof dat hij erg ziek is en heb medelijden met hem en zijn slachtoffers", schrijft de zangeres, die nog een waarschuwing deelt. "Als je van jezelf houdt: blijf veilig en blijf weg.” Sia sprak in een aparte tweet ook haar lof uit voor FKA twigs: "Ik hou van je FKA twigs. Dit is erg dapper en ik ben heel trots op je."

LaBeouf zelf reageerde intussen ook op de aantijgingen. “Ik bevind me niet in een positie om iemand te vertellen hoe mijn gedrag hen deed voelen. Ik heb geen excuses voor mijn alcoholisme of mijn agressiviteit. Ik heb mezelf en iedereen om me heen jarenlang mishandeld”, schreef hij in een e-mail. “Ik heb een geschiedenis van mensen die het dichtst bij me staan, te kwetsen. Ik ben beschaamd over die geschiedenis. Het spijt me voor diegenen die ik pijn heb gedaan. Er is niet echt iets anders dat ik kan zeggen.” In een extra e-mail gaf de acteur wel nog aan dat “een hele hoop van de mishandelingen niet kloppen”.

