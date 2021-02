Ook Paris Jackson had onaangename ervaring op kostschool: “Zelfde meegemaakt als Paris Hilton”

CelebritiesHet komt misschien als een verrassing, maar Paris Jackson (22) - dochter van - is goed bevriend met naamgenoot en erfgename Paris Hilton (39). Dat komt voor een deel omdat ze gelijkaardige ervaringen delen, zegt de jongste Paris in C Magazine.

Paris Jackson doet haar verhaal aan Kathy Hilton, de moeder van naamgenoot Paris. “Ik bewonder haar zo erg", zegt de dochter van Michael Jackson. “Ze is ongelofelijk slim en ongelofelijk grappig. Het is erg fijn om iemand in je omgeving te hebben die al zoveel heeft meegemaakt. Ze doet dit al zo lang, en ze is er zo goed in om zich een weg te banen in deze industrie. Het is fijn om te weten dat ik haar kan bellen wanneer ik op een kruispunt sta. We delen heel wat ervaringen."

Goede en minder goede ervaringen, zo blijkt. Vorig jaar vertelde Paris Hilton voor het eerst openlijk over hoe zij en andere leerlingen misbruikt werden op een kostschool in Utah. “Zonder ooit een diagnose te krijgen werd ik gedwongen medicijnen te slikken waardoor ik me verdoofd en uitgeput voelde. Ik heb elf maanden lang geen frisse lucht gehad”, vertelde ze toen onder meer. “Er was geen privacy: als ik de wc gebruikte of douchte, werd ik in de gaten gehouden. Ik was zestien jaar, een kind, en voelde hun ogen de hele tijd op mijn naakte lichaam gericht staan. Ik was een kind en werd elke dag weer mensonterend behandeld.”

Ook Paris Jackson heeft zo’n slechte ervaring met een kostschool in Utah (wel een andere dan Hilton), geeft ze nu toe. “Ik heb heel erg gelijkaardige dingen meegemaakt op die plek", zegt ze. Steun vindt ze bij haar vriendin. “Paris heeft zoveel meegemaakt en het is geweldig om te zien dat ze erdoor gekomen is. Ze is een diamant. Zij heeft me het belang geleerd van een goed voorbeeld te stellen, als sterke vrouw, en om ook andere vrouwen te verheffen.”

