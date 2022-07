Ook Johnny Depp in hoger beroep in zaak tegen ex Amber Heard

CelebritiesOok Johnny Depp (59) is in hoger beroep gegaan in de zaak met zijn ex-vrouw Amber Heard (36). De actrice kreeg bijna 2 miljoen euro in de zaak die door Depp werd gewonnen, maar daar is de acteur niet blij mee. Vorige week ging Heard ook al in hoger beroep.

De 59-jarige ‘Pirates of the caribbean’-acteur is het er niet mee eens dat Amber Heard een schadevergoeding krijgt. Die heeft de jury aan haar toegewezen omdat er sprake was van laster toen Depps advocaat haar beschuldigingen van misbruik eerder een ‘hoax’ noemde.

Begin juni won Depp de zaak die Heard tegen hem had aangespannen. Zij had in een opiniestuk geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld, en ondanks dat Depps naam daarin niet werd genoemd, stelde hij dat het duidelijk was dat hij werd bedoeld en dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden. De jury gaf hem gelijk en sommeerde Heard 15 miljoen dollar te betalen, 35 miljoen minder dan Depp had geëist.

Daartegen ging Heard op haar beurt in hoger beroep. Gisteren hebben haar advocaten documenten aangeleverd die haar gelijk zouden moeten staven. “Wij zijn van mening dat de rechtbank fouten heeft gemaakt die een eerlijk en rechtvaardig vonnis in de weg hebben gestaan dat het Eerste Amendement van de Grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert, respecteert”, aldus haar woordvoerders in een verklaring. “Wij beseffen dat deze oproep Twitter in beroering zal brengen, maar het is een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan”, voegden ze eraan toe.

