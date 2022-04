Ook het begin van de carrière van Bruce Willis verliep moeizaam: “Het kostte me drie minuten om een zin af te maken”

Johnny Depp verklaart op proces dat hij slachtof­fer was van huiselijk geweld

De Amerikaanse acteur Johnny Depp heeft op het proces wegens smaad tegen zijn ex-vrouw Amber Heard verklaard dat hij slachtoffer was van huiselijk geweld. In de rechtbank in Fairfax County in de Amerikaanse staat Virginia vroeg zijn advocaat Camille Vasquez maandag of hij ook slachtoffer is van huiselijk geweld. "Ja, dat ben ik", reageerde de acteur.

26 april