Ook familie van Michael Jackson wil onderzoek naar Martin Bashir-interview: “Hij manipuleerde hem”

In 2003 werd Michael Jackson acht maanden lang door Martin Bashir gevolgd en geïnterviewd. Dat leidde tot een unieke kijk in het leven van de popster, maar in de tweede helft van de documentaire ging het vooral over het vermeende kindermisbruik waarvan Jackson werd beschuldigd. Na ontboezemingen over hoe Jackson bijvoorbeeld bij de 13-jarige Gavin Arvizo sliep, werd de zanger twee jaar later ervan beschuldigd Arvizo seksueel te hebben misbruikt. Jackson werd wel vrijgesproken.

Manipulatie

Juridische stappen

Illusionist Uri Geller stelde Bashir en Jackson aan elkaar voor. “Wat me overtuigde om hem aan Michael voor te stellen, was een brief die hij uit zijn zak haalde", zei Geller. “Het was twee of drie keer gevouwen en er stond een logo op. Hij zei dat het van prinses Diana was, en dat ze hem schreef om te vertellen hoe blij ze was met het interview. Ik had twijfels, maar die brief van Diana nam ze weg. Ik heb echt spijt van die introductie. Het was het begin van de neerwaartse spiraal waarin Michael terecht zou komen.”