Ook Ashton Kutcher en Mila Kunis duiken op in Netflix-spin-off ‘That '70s Show’

Kunis en Kutcher waren in de originele komedieserie te zien als het stel Michael Kelso and Jackie Burkhart. Daarnaast bestaat de originele cast uit onder anderen Laura Prepon (die Donna Pinciotti speelde), Topher Grace (Eric Forman) en Wilmer Valderrama (Fez). Ook de inmiddels bejaarde Kurtwood Smith en Debra Jo Rupp (Red en Kitty Forman) keren terug. ‘That ‘90s Show’ speelt zich af in 1995 en draait om Leia Forman, de dochter van Eric en Donna, die haar grootouders bezoekt. Wanneer de serie uitkomt, is nog niet bekend. Danny Masterson (Steven Hyde) speelt dus niet mee. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting. De rechtszaak dient later dit jaar. Zelf ontkent de acteur de beschuldigingen.

‘That 70's Show’ was in 1998 voor het eerst op televisie. Van de serie, over een groep tieners die opgroeiden in een stadje in Wisconsin, zijn in totaal acht seizoenen gemaakt.