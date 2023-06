Ook al gelinkt aan Clint Eastwood en Mick Jagger: dit is Noor Alfallah, de 29-jarige zwangere vriendin van Al Pacino (83)

CelebritiesZe is momenteel voor het eerst in verwachting van een kindje met Al Pacino (83), maar de 29-jarige Noor Alfallah is geen vreemde voor relaties met oudere mannen. Zo datete ze eerder al met Mick Jagger (79), werd ze gelinkt aan Clint Eastwood (93) én had ze een relatie met miljardair Nicolas Berggruen (61). “Het hart kan niets zien, alleen voélen.”

In april vorig jaar werd bekend dat Al Pacino, bekend van ‘Scarface’, ‘The Godfather’ en ‘The Irishman’, een relatie heeft met Noor Alfallah. De twee zouden tijdens de pandemie naar elkaar zijn toegegroeid. Het leeftijdsverschil van maar liefst 54 jaar lijkt hen geen zorgen te baren, want momenteel zijn ze zelfs in verwachting van een kindje. Nochtans liep de vorige relatie van Pacino - met de destijds 40-jarige Israëlische actrice Meital Dohan - wél op de klippen door de generatiekloof.

Pacino heeft intussen al drie kinderen: Julie Marie Pacino (33), Anton James Pacino (22) en Olivia Pacino (22). Olivia en Anton zijn de tweeling die hij kreeg met actrice Beverly D’Angelo, Julie is de dochter uit zijn relatie met Jan Tarrant. Als de baby van Noor inderdaad binnen een maand op de wereld komt, zoals de Amerikaanse kranten beweren, zal Al maar liefst 101 jaar oud zijn wanneer zijn nieuwste spruit zijn of haar 18de verjaardag viert.

Volledig scherm Al Pacino en Noor Alfallah © BrunoPress/imagedirect

Oudere mannen

De Koeweits-Amerikaanse moslima is echter geen vreemde voor relaties met oudere mannen. Ze lijkt zelfs uitsluitend te kiezen voor veel oudere partners. Zo werd ze eerder al gelinkt aan Rolling Stones-frontman Mick Jagger (79). De twee hadden een relatie tussen 2017 en 2018. Dat was ietwat controversieel, want Jagger zou een affaire met haar begonnen zijn toen zijn toenmalige vriendin, Melanie Hamrick, nog zwanger was van zijn kind. Nadat ze brak met de bekende zanger, had ze een relatie met miljardair Nicolas Berggruen (61), met wie ze tot op vandaag de dag nog goed bevriend is.

Daarna zou ze ook een kortstondige relatie gehad hebben met acteur Clint Eastwood (93), in 2019. Noor weerlegde die geruchten echter. “We hebben geen relatie, hij is gewoon een vriend van de familie”, reageerde ze nadat de tabloids foto’s publiceerden van een schijnbaar romantisch etentje tussen de twee. “We zijn dus gewoon vrienden, niets meer.”

Volledig scherm Noor Alfallah op haar Instagram met ex Mick Jagger. © RV

Volledig scherm Noor Alfallah op Instagram met haar voormalige vlam (rechts): Nicolas Berggruen © RV

In 2020 leerde ze Al kennen, en sindsdien gaat het erg goed. Ze waren al twee jaar samen voor het nieuws over hun relatie naar buiten kwam. Vijf weken geleden deelde Noor voor het eerst een foto waarop ze met Al te zien was, in een kunstgalerij in New York. Zo bevestigde ze officieel dat er sprake was van een serieuze relatie. “Ze kunnen erg goed met elkaar overweg”, zo vertelt een bron dichtbij het koppel aan Page Six. “Er is natuurlijk een aanzienlijk leeftijdsverschil, maar Noor heeft een uitgesproken voorkeur voor oudere mannen. Soms is dat wel een beetje raar, want Al is ouder dan haar vader, net als al haar vriendjes...”

Zelf vindt ze dat liefde niets te maken heeft met leeftijd. “Het hart weet niet wat het ziet, alleen wat het voélt”, zei ze daar in het verleden al over.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Entertainer

Hoewel velen haar zullen bestempelen als een ‘gold digger’, heeft Noor wel degelijk een eigen carrière uitgebouwd. Ze studeerde filmstudies aan de universiteit Southern California’s School of Cinematic Arts, en later behaalde ze haar masterdiploma in film- en tv-productie aan UCLA in Californië. Ze werkt intussen net zoals Al in de entertainmentindustrie. In 2014 bracht ze haar eerste film ‘Streets of Life’ uit, een documentaire over dakloze mensen. Ze werkte in 2019 als producer aan de film ‘La Petite Mort’, en als executive producer aan de limited tv-reeks ‘Brosa Nostra’. Daarnaast is ze vast in dienst bij het productiebedrijf Lynda Obst Productions, bekend van films als onder andere ‘Interstellar’ en ‘How To Lose A Guy In 10 Days’.

Daarnaast heeft ze nog een Instagram-account met 40.000 volgers, waarmee ze mogelijk ook een centje bijverdient. Naar schatting heeft ze zo’n 3 miljoen dollar (2,8 miljoen euro) op haar bankrekening staan, die ze volledig zelf verdiende.

Volledig scherm Noor Alfallah. © Instagram

Hechte familie

Naast haar werk maakt ze graag tijd voor haar familie, dat blijkt uit de vele foto’s van haar zussen Remi en Sophia, die te vinden zijn op haar sociale media. Haar ouders zijn Alana Setlin, een Amerikaanse vrouw, en alah N Al-Falah, een machtige zakenman uit Koeweit. Hij is de baas van Q8 Capital Group (ja, die van de wereldwijd gekende tankstations), en daarmee ook een zeer welgestelde man. Het is dus niet zo dat Noor haar rijkdom per se bij een rijke partner moet gaan zoeken. Ze groeide op in de exclusieve Beverly Hills-buurt van Los Angeles, en is dus goed gewend aan een leven vol luxe en privileges.

“Ze vindt familie erg belangrijk”, aldus een insider. “Dat ze nu zelf aan gezinsuitbreiding kan doen, vindt ze dus geweldig. Ze zal ongetwijfeld een goede moeder zijn.” Het koppel zelf heeft de zwangerschap nog niet bevestigd.

Volledig scherm Noor Alfallah © RV

Volledig scherm Noor Alfallah © Instagram

Volledig scherm Al Pacino en Noor Alfallah © BrunoPress/imagedirect