Ook acteur Corey Feldman beschuldigt Marilyn Manson nu van misbruik: “Hij wou me gebruiken als speeltje”

Verder in de post drukt Corey ook z’n sympathie uit voor ‘Westworld-’actrice Evan Rachel Wood. “Ik steun haar en alle andere slachtoffers die hij gemaakt heeft. Manson was twee decennia geobsedeerd door me. Zo heeft hij verschillende passages over me geschreven in z’n biografie ‘Long Road Out Of Hell’. Het misbruik begon tijdens de première van de film ‘Private Parts’ in 1997. Hij nam m’n gezicht vast en kuste me voor het oog van iedereen. Ik kreeg z'n zwarte lipstick niet uitgeveegd. Hij vertelde dat hij een ontzettend grote fan van me was en dat zijn look gebaseerd was op een personage dat ik gespeeld had in de film ‘Dream A Little Dream’. Hij gebruikte dat gevlei om me te manipuleren. Sindsdien heb ik op regelmatige basis zijn misbruik ervaren.”