Ooit zwaar verslaafd, nu is Pete Doherty een brave vader: “Het is een zegen dat ik niet meer injecteer in mijn lies”

Kate Winslet recycleert zeven jaar oude jurk voor première van 'Avatar: The Way of Water'

Op dinsdag was het in Londen tijd voor de wereldpremière van ‘Avatar: The Way of Water’ en daar mocht natuurlijk ook Kate Winslet (47) niet op ontbreken. Fans van de actrice hadden misschien wel even last van een déjà vu. Winslet besloot namelijk om een oude jurk uit de kast te halen.

7 december