Ooit trendsetter, nu uit de mode: is het einde van talkshowhost Ellen Degeneres nabij?

Celebrities Frankie, de vergeten vierde Jonas Brother, worstelde met verslavin­gen: “Ik wilde niet meer leven in hun schaduw”

23 maart Iedereen kent Kevin (33), Joe (31) en Nick Jonas (28) als het muzikale collectief The Jonas Brothers. Maar wat niet iedereen weet is dat de drie nog een jonger broertje hebben: Frankie. Terwijl zij genoten van de glitter en glamour zonk Frankie (20), die heel zijn leven in hun schaduw doorbracht, weg in een depressie. “Ik raakte verslaafd aan alcohol en drugs, want ik wilde hier gewoon niet meer zijn.”