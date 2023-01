“Ooit snoof ik zeven uur aan één stuk cocaïne”: ‘Got Talent’-jurylid Dan Karaty maakt komaf met zijn demonen

Celebrities Kate Winslet krijgt lof van over hele wereld nadat ze jonge journalis­te gerust­stelt tijdens interview: “Je kan het!”

Kate Winslet (47) krijgt lof van over de hele wereld nadat een filmpje van haar interview viraal gaat. Om haar nieuwe film ‘Avatar: The Way of Water’ te promoten had ze een interview met een jonge Duitse journaliste van de tv-zender ZDF. “Dit wordt het meest geweldige interview ooit, want wij hebben dat zonet samen besloten”, stelde Kate de journaliste gerust. Na de peptalk verliep het interview vlekkeloos en mocht de jonge Martha zelfs op de foto met de Britse actrice.

