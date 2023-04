Ooit rookte hij 40 sigaretten per dag, nu zet Simon Cowell zijn gezondheid op de eerste plaats: “Het móest gebeuren”

Celebrities “Hij kon het niet aan dat ik het niet wilde laten gaan”: de gewelddadi­ge geschiede­nis van Chris Brown

“Hij sloeg me zo'n drie keer op het hoofd.” Chris Brown (33) wordt nog maar eens beschuldigd van mishandeling. Dit keer zou de Amerikaanse rapper een muziekproducer aangevallen hebben in een nachtclub. Al is het niet de eerste keer dat Brown in de fout ging. In 2009 sloeg hij zijn toenmalige vriendin Rihanna al bont en blauw. En ook in de jaren die volgden, ging de rapper meerdere keren over de schreef. “Hij had geen ziel meer in zijn ogen. Toen ik naar hem keek, zag ik niemand meer.”