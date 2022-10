Ooit gevierd Oscarwinnares, nu verkoopt Gwyneth Paltrow vaginakaarsen: “Ik was compleet opgebrand”

Celebrities Ruziënde vrouwen op concert van Harry Styles: wie neemt drumstick mee naar huis?

Na een concert van Harry Styles (28) in New York, ging het er even hevig aan toe op het middenplein. Twee dames probeerden de drumstick van Harry’s drummer te vangen, maar hadden het stokje net op hetzelfde moment vast. Samen probeerden ze er al ruziënd uit te raken wie het voorwerp mocht hebben. Op TikTok vroeg iedereen zich af wie de discussie uiteindelijk had gewonnen. Maar volgens een omstaander was het meisje met de zwarte haren uiteindelijk de gelukkige.

