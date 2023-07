Ooit dé ster van ‘Melrose Place’, nu mompelt ze tegen zichzelf op de stoep: Heather Locklear is alweer de weg kwijt

CelebritiesOoit was ze de knappe blondine uit ‘Melrose Place’, maar anno 2023 is Heather Locklear (61) nog maar een schim van de getalenteerde actrice die ze ooit was. “Ze zat tegen zichzelf te praten terwijl haar verloofde op haar zat te wachten in de auto”, klonk het deze week in ‘Daily Mail’. Al is het niet de eerste keer dat de Amerikaanse het noorden kwijt is. Van een vluchtmisdrijf over een zware drugsverslaving tot huiselijk geweld: er lijkt maar geen einde te komen aan Locklears brokkenparcours. “Ze heeft geprobeerd om haar eigen moeder te wurgen.”