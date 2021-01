Ooit de favoriet van Hollywood, nu woont Josh Hartnett in Surrey: "Ze boden me 100 miljoen, maar ik zag al te veel mensen verdrinken in hun rijkdom”

Lopen, schrijven en met de kinderen spelen. Zo ziet het leven van Josh Hartnett er tegenwoordig uit. Een schril contrast met z'n tijd in Hollywood, een plek die hij zelf resoluut de rug toekeerde en inwisselde voor een huis in Surrey, in het Verenigd Koninkrijk. “Ik begon te beseffen dat ik me op een bepaalde manier moest gedragen, of dat ik anders m'n carrière zou verliezen", legt de acteur zijn beslissing om Hollywood de rug toe te keren uit in een nieuw interview met Mr Porter. “Tot op dat moment had ik het eigenlijk nooit gezien als een carrière. Ik was erg naïef toen.”