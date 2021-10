Onze vrouw in Hollywood over dodelijk schot van Alec Baldwin: “Het is helaas al eerder gebeurd”

CelebritiesKristien Gijbels, onze vrouw in Hollywood, geeft uitleg bij de vreemde situatie in de VS. Daar raakte vannacht bekend dat acteur Alec Baldwin (63) een dodelijk schot loste op de set van de film ‘Rust’. Daarbij kwam de 42-jarige Halyna Hutchins om het leven.

“Het zou gaan om een ongeluk”, verduidelijkt Gijbels. “Baldwin zou geschoten hebben met een zogenaamde ‘prop gun’. Dat is ofwel een nepgeweer, of een geweer dat geladen is met losse flodders. Wat er precies is misgegaan, is voorlopig nog niet duidelijk. De lokale politie is nog maar net aan het onderzoek begonnen en zijn nog bezig met het ondervragen van de getuigen. Wat wel bevestigd is, is dat het effectief Alec Baldwin was die het vuurwapen hanteerde.”

“Hier in de VS is Alec Baldwin een erg grote naam”, legt ze uit. “Dus hier gaat het echt wel om breaking news. Alle nieuwszenders zijn er al de hele dag over bezig. Het ongeluk is rond 13.30 uur lokale tijd gebeurd, in Santa Fe, New Mexico.”

“Het is helaas al een keer eerder gebeurd, in ‘93. Brandon Lee, de zoon van Bruce Lee, is op exact dezelfde manier doodgeschoten. Er werd gevuurd met een ‘prop gun’, maar uiteindelijk ging er toch een échte kogel door zijn hoofd.”

Volledig scherm Kristien Gijbels vanuit LA. © HLN