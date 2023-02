“Onze reactie was onvoldoende”: Oscarorganisatie geeft toe dat ze tekort schoten tijdens Will Smiths klap

CelebritiesJanet Yang, het hoofd van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) gaf aan het begin van de Oscars Nomines Luncheon 2023 toe dat de organisatie niet goed omging met het welbekende Oscarincident vorig jaar. Will Smith sloeg toen presentator van dienst, Chris Rock, vol in het gezicht na een 'grap’ over zijn vrouw die in het verkeerde keelgat schoot. “We hebben hieruit geleerd dat we volledig transparant en verantwoordelijk moeten zijn over en voor onze acties.”

“Jullie herinneren je waarschijnlijk dat we een ongekend moment meemaakten op de Oscars”, begon ze. “Wat daar op het podium gebeurde, was volstrekt onaanvaardbaar en de reactie van onze organisatie was onvoldoende. We hebben hieruit geleerd dat we volledig transparant en verantwoordelijk moeten zijn over en voor onze acties. En dat je vooral in tijden van crisis snel, meelevend en resoluut moet handelen voor onszelf en voor de industrie. Je mag dat, en niet minder dan dat, van ons verwachten in de toekomst.”

Vorig jaar, eind maart, tijdens de Oscars betrad Will Smith het podium nadat Chris Rock spot dreef met het haarverlies van zijn vrouw Jada Pinkett. Hij deelde een klap uit en liep daarna terug naar zijn stoel. “Houd de naam van mijn vrouw uit je mond”, riep hij na. Op 1 april nam Will uiteindelijk ontslag bij de Academie en schreef in een verklaring: “Ik heb het vertrouwen van de Academie geschonden. Ik heb andere genomineerden en winnaars de kans ontnomen om hun buitengewone werk te vieren en gevierd te worden. Mijn hart is gebroken.”

Er verstreken daarna nog wat dagen vooraleer de Academie aankondigde dat ze de acteur zijn lidmaatschap introkken en dat hij tien jaar niet zou uitgenodigd zijn op de ceremonie. “De 94e Oscars waren bedoeld om de vele personen in onze gemeenschap te vieren die het afgelopen jaar fantastisch werk hebben geleverd. Die momenten werden echter overschaduwd door het onaanvaardbare en schadelijke gedrag van meneer Smith op het podium”, zei de Academie in een verklaring. “Tijdens de uitzending hebben we de situatie in de zaal onvoldoende aangepakt. En dat spijt ons. Het was een kans voor ons om een voorbeeld te stellen voor onze gasten, kijkers en onze Academy-familie over de hele wereld, en we kwamen tekort - onvoorbereid op het ongekende.”

