Onverzoenlijke verschillen en ruzie over vakantieplannen zouden aan basis van scheiding liggen tussen Kim Kardashian en Kanye West

CelebritiesKim Kardashian (40) vroeg vorige week officieel de scheiding aan van Kanye West (43) en nu is ook uitgelekt waarom. The Sun kon de officiële scheidingsdocumenten inkijken en daaruit blijkt dat een grove ruzie over een vakantiebestemming de doorslag heeft gegeven voor Kim.

Een ruzie over een vakantiebestemming. Dat zou voor Kim Kardashian volgens insiders de druppel geweest zijn om toch door te zetten met de scheiding. In de gerechtelijke documenten die The Sun had verkregen, haalde Kim ‘onverzoenlijke verschillen’ aan als de reden waarom ze haar huwelijk met de rapper beëindigde. “Wat leek op niets meer dan een eenvoudig gesprek over datums en locaties, escaleerde in een hevige ruzie. Het gesprek ontplofte en dat was voor Kim de druppel die de emmer deed overlopen.”

De papieren bevestigen ook dat Kim de fysiek wettelijke voogdij over hun vier kinderen (North (7), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (1)) eist. Eerder gaf Kanye al te kennen daarmee akkoord te zullen gaan. Volgens een insider is er al een huwelijkscontract geregeld om het enorme fortuin van 1,7 miljard euro te kunnen afhandelen. Geen van beide partijen zou de overeenkomst betwisten.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De kinderen van Kim en Kanye. © Instagram

Wakker schudden

Toen de scheiding vorige week werd bekend gemaakt, onthulde een bron aan The Sun dat Kanye zijn vrienden had verteld dat Kim ‘blufte’ met hun scheiding, wat de ‘Keeping Up With The Kardashians’- ster woedend maakte. Een andere insider verklaarde dit: “Kim was zo vaak bij het idee van een echtscheiding geweest dat ze het papierwerk al had opgesteld en klaar was om te gaan, toen ze daadwerkelijk een aanvraag had ingediend. Sommigen vinden dat dit niet Kim is die er definitief mee ophoudt, maar dat het meer een strategische zet is om Kanye wakker te maken en te laten inzien dat hij haar kan verliezen als hij niet verandert. Ze wil dat hij de echtgenoot en vader wordt die ze van hem verlangt, maar helaas lijkt de gewaagde zet niet het antwoord te krijgen waarop ze hoopte.”

Lees verder onder de Instagram post

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Kanye deelt alles met zijn familie en jeugdvrienden. Zij zijn zijn grootste steun in deze moeilijke tijden en staan ​​allemaal achter hem. En dat maakt het erg moeilijk voor Kim, want hij wendt zich niet tot haar en haar familie voor hulp. De familie Kardashian houdt er van om de leiding te hebben, maar dat is bijna onmogelijk met Kanye. Hij heeft zijn eigen plannen.”

De bron voegt er ook aan toe dat de grootste uitdaging in hun relatie de weigering van Kanye was om medicatie te blijven gebruiken voor zijn geestelijke gezondheidstoestand. Kanye heeft eerder openlijk gesproken over zijn worsteling met een bipolaire stoornis en tweette in het verleden over het niet innemen van medicatie. “Ik kan geen medicatie gebruiken omdat ze me dan minder creatief maken.”