Ontvoering honden Lady Gaga was mogelijk bende-initiatie

De autoriteiten tasten nog steeds in het duister over het motief achter de misdaad. Werden de honden ontvoerd omdat ze van Lady Gaga zijn, of simpelweg omdat het peperdure Franse Bulldogs zijn? Een antwoord op die vraag is er nog niet. Maar bronnen vertellen aan TMZ dat de misdaad deel zou uitmaken van een initiatie voor bendeleden, die zo moeten bewijzen dat ze geschikt zijn om deel uit te maken van de bende. In Los Angeles zouden de laatste tijd namelijk meer gelijkaardige feiten plaatsvinden. Ook het feit dat de twee daders hondenuitlater Ryan Fischer toch neerschoten, lijkt de theorie te ondersteunen. Fischer liep namelijk een eind verderop, de daders hadden de honden zonder problemen kunnen meenemen.