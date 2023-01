Ontsnapt hij aan ‘de vloek van de Kennedy’s’? JFK’s kleinzoon Jack is Amerika’s meest begeerde vrijgezel

CELEBRITIES Robert Pattinson openhartig over onrealisti­sche schoon­heids­ide­a­len: “Ik deed ooit een detox waarbij ik enkel aardappe­len at”

Een six-pack, brede schouders en afgetraind lichaam. Dat is het ideaalbeeld in Hollywood. Acteurs kampen dagelijks met een grote druk om er op een bepaalde manier uit te zien op het scherm. En daar kan Robert Pattinson (36) van meespreken. In een interview met ‘ES Magazine’ praat hij openhartig over de onrealistische schoonheidsidealen in de industrie en welke valkuilen daarmee gepaard gaan. “Ik heb alles geprobeerd om in vorm te blijven voor de camera”, geeft hij toe.

20 januari