“Onmogelijk dit te schrijven zonder huilen”: Angelina Jolie legt ziel bloot in opgedoken brief aan Brad Pitt

CelebritiesOndanks hun heftige strijd in de rechtbank toont een opgedoken brief aan hoezeer Angelina Jolie (48) geraakt werd door het einde van haar huwelijk met Brad Pitt (59). In deze brief, die als bewijs in hun scheidingzaak werd ingediend, steekt ze haar gevoelens en emoties niet onder stoelen of banken. Jolie en Pitt zitten jaren na hun breuk nog steeds verwikkeld in een rechtszaak over hun gezamenlijke wijnmakerij Miraval in Frankrijk, die 250 miljoen dollar waard is.