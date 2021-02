Onmin over Tom Cruise na woede-uitbarstingen en corona-robots: “Hij is indrukwekkend, maar tegelijk een complete nachtmerrie”

Impossible is een woord waar Tom Cruise het erg moeilijk mee heeft. De acteur doet er alles aan om de opnames van ‘M:I:7' tot een goed einde te brengen, maar in volle pandemie lijkt dat haast onmogelijk. Zoals in elke ‘Mission: Impossible’-film hopt hoofdpersonage Ethan Hunt, de rol van Tom, ook in nummer 7 weer van het ene werelddeel naar het andere, maar uiteraard schuilt net daar in coronatijden het grote probleem. De opnames, die recent nog maar eens waren heropgestart in het Midden-Oosten, werden snel weer stilgelegd toen een aantal crewleden weigerde verder te werken: ze eisten dat ze terug konden naar Groot-Brittannië vooraleer de verstrengde quarantaineregels daar van kracht werden. Sinds 15 februari moeten mensen die vanuit 33 hoogrisicolanden naar Groot-Brittannië vliegen immers tien dagen in quarantaine in een hotel. De bijhorende verblijfskosten, zo’n 2.000 euro, moeten ze zelf ophoesten. Een insider had het in The Sun over een regelrechte opstand op de set. “Heel wat mensen willen de dingen gewoon even laten voor wat ze zijn, en dan verdergaan wanneer het echt weer kan”, klinkt het. “Maar Tom is helemaal geobsedeerd door het afmaken van de film. Niets kan hem tegenhouden, hij is vastbesloten. Dat is indrukwekkend, maar tegelijk een complete nachtmerrie. Het moreel is echt laag en veel van de jongere medewerkers die niet het grote geld verdienen, vinden het gewoon niet meer de moeite waard.”