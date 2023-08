OnlyFans-ster Lottie Moss haalt (opnieuw) uit naar halfzus Kate: “We zijn nooit close geweest”

CelebritiesLottie Moss (25), de jongere halfzus van supermodel Kate Moss (49), heeft opnieuw haar boekje opengedaan over hun onderlinge zusterband. En die band blijkt allesbehalve hecht. “We zijn het gewoon niet eens over veel dingen", onthult ze aan de Britse krant ‘The Sun’.

“Mijn zus en ik zijn nooit close geweest. Er is een groot leeftijdsverschil”, steekt Lottie van wal in ‘The Sun’. “Ik ben niet opgegroeid met mijn zus die ons geld gaf. We hadden een klein huisje met twee slaapkamers. Mijn ouders waren failliet. Ik heb mijn privéschool zelf betaald met het geld dat ik verdiende met modellenwerk.”

Maar van wrok is naar eigen zeggen geen sprake. “Mijn zus heeft duidelijk zelf met dingen geworsteld. Ze hoeft geen relatie met mij te willen hebben. Toen ik jonger was kon ik dat niet begrijpen en dacht ik ‘waarom wil niemand in mijn familie een relatie met mij? Ik snap het niet’. Maar nu heb ik geleerd, vooral nadat ik met andere vrienden heb gepraat die niet met hun vader of moeder spreken, dat een gezin ingewikkeld in elkaar zit. Alleen omdat zij een topmodel is, betekent niet dat het in onze familie anders is.” Lottie vervolgt: “We zijn het gewoon niet eens over veel dingen. Ik hou van haar, ze is mijn zus, maar we zijn gewoon niét close. Het is wat het is.”

Sneer naar Kate

In december 2022 onthulde de OnlyFans-ster al dat ze geen twee handen op één buik zijn. “Ik begrijp dat ik in een zeer bevoorrechte positie zit als zus van iemand die heel beroemd is, maar geloof het of niet, die persoon heeft mij nooit echt gesteund. Mijn ouders waren geweldig, maar konden zich niet identificeren met wat ik doormaakte. Zij wisten niet de volledige omvang van wat ik het grootste deel van de tijd doormaakte.” Lottie kaartte aan hoe zwaar het voor haar was om van jongs af aan in de schijnwerpers te staan. “Ik stond er vrijwel alleen voor, dus moest ik mezelf hier doorheen navigeren en gewoon mijn best doen. Iets wat ik denk ik wel heb gedaan”, aldus Lottie in haar bericht op Instagram.

“Modemodel zijn was niets voor mij en had zijn ups en downs. Maar ik heb het gevoel dat ik geweldige mensen heb leren kennen en het me naar geweldige plekken heeft gebracht.”

