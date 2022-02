Onherkenbare Bridget Fonda voor het eerst in 12 jaar nog eens gespot in het openbaar

CelebritiesIn de nineties was Bridget Fonda één van de beroemdste actrices, maar na een zwaar auto-ongeval verdween Fonda in 2003 uit de schijnwerpers. In 2009 werd ze nog wel naast de zijde van haar echtgenoot Danny Elfman gespot op de première van ‘Inglourious Basterds’, maar verder bleef het stil rond de voormalige actrice. Toen Fonda enkele dagen geleden gespot werd op haar 58ste verjaardag was de verbazing dan ook groot. De eens zo populaire actrice heeft namelijk overduidelijk afscheid genomen van de glitter and glamour van weleer.

Fonda werd enkele dagen geleden, op haar 58ste verjaardag, gespot in Los Angeles terwijl ze boodschappen aan het doen was. Op de foto in kwestie is Bridget Fonda, kleindochter van de legendarische Henry Fonda en kind van Peter Fonda, te zien in een zwarte joggingbroek en gestreepte T-shirt. De voormalige seksbom draagt verder geen make-up. Haar blonde lokken zijn ondertussen ook grijs geworden. Het is de eerste keer in bijna twaalf jaar dat Bridget Fonda nog eens in het openbaar gefotografeerd werd.

Bridget Fonda zei haar leven in de schijnwerpers vaarwel toen ze in 2003 betrokken raakte in een ernstig auto-ongeval. Fonda raakte de controle over haar stuur kwijt terwijl ze in Malibu over de snelweg reed. Volgens de politie was het een mirakel dat de actrice het ongeval overleefd had. De enige reden waardoor ze nog in leven was, was omdat ze haar veiligheidsgordel droeg. De actrice brak destijds ook haar rug, maar wist uiteindelijk volledig te herstellen. Een jaar later werd ze moeder van een zoontje waardoor haar prioriteiten niet langer bij haar acteercarrière, maar net bij het moederschap lagen. Sindsdien werd er zelden nog iets van haar gehoord.

Fonda maakte haar debuut in 1969 in de film ‘Easy Rider’ en dit op 5-jarige leeftijd. Wereldberoemd werd ze door haar rol in de thriller ‘Single White Female’ in 1992. Daarnaast is de actrice ook gekend om haar rollen in films zoals ‘The Godfather Part III’, ‘Singles’, ‘Point of No Return’, ‘It Could Happen to You’ en ‘Jackie Brown’. Bridget Fonda was in 2002 voor een laatste keer te zien in de televisiefilm ‘Snow Queen’.

