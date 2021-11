Onherkenbaar: Jessica Simpson deelt foto die genomen is tijdens drankverslaving

Simpson beschrijft de foto als “de versie van haarzelf uit 2017 die de alcohol moest verslaan”. “Deze persoon in de vroege ochtend van 1 november 2017 is een onherkenbare versie van mezelf. Ik moest nog zoveel over mezelf ontdekken”, klinkt het.

“Op dat moment realiseerde ik me dat ik het licht weer moest toelaten in mijn leven”, vervolgt de moeder van drie kinderen. “Ik moest de drank loslaten, want ik was uitgeput. Ik wilde pijn voelen, zodat ik het als een ereteken kon dragen.” De ster voegde eraan toe dat ze niet kon geloven dat ze al vier jaar nuchter is: “Het voelt eerder als twee jaar aan.”

De artieste zegt tot slot dat de drank nooit het echte probleem was: “Ik was het probleem. Ik hield niet van mezelf. Ik respecteerde mijn eigen kracht niet. Vandaag is dat wel het geval. Ik heb vrede gesloten met mijn angsten en geaccepteerd dat sommige delen uit mijn leven gewoon triest zijn. Ik heb zelf controle over mijn eigen kracht. Ik ben eerlijk en open. Ik ben vrij.”

Seksueel misbruik

Simpson praatte al eerder over haar verslavingen in haar autobiografie ‘Open Book’. Ze vertelde daarin hoe seksueel misbruik aan de basis ligt van haar problemen. “Ik deelde het bed met de dochter van een familievriend. Het begon met het kietelen van mijn rug en mondde dan uit in dingen die extreem ongemakkelijk waren.”

“Ik was het slachtoffer, maar op een of andere manier voelde het alsof ik fout was.” Toen ze twaalf was, vertelde ze het dan toch aan haar ouders, toen ze in de auto zaten. Haar moeder gaf haar vader een klap en riep: “Ik zei dat er iets aan de hand was!” “Mijn vader bleef naar de weg kijken en zei niets”, schrijft Jessica. “We bleven nooit meer logeren bij die vriend van mijn ouders, maar we praatten ook nooit meer over wat ik had gezegd.”

