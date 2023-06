Ongelukkig huwelijk, brutaal verkracht en vernederd: Fran ‘The Nanny’ Drescher kreeg het zwaar te verduren

Celebrities 'Star Wars'-ac­teur Mark Hamill is niet van plan terug te keren naar de franchise: “Ik heb mijn tijd gehad”

Acteur Mark Hamill (71), die jarenlang in de huid kroop van Luke Skywalker in de ‘Star Wars’-franchise, bergt zijn Jedi-gewaad en lichtzwaard voorgoed op. Dat bekent de acteur in een gesprek met CBS’s ‘Sunday Morning’.