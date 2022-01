Ongebreidelde seks, miljoenenschuld en veel foute vrienden: de carrière van superster Will Smith kende een moeizame start

CelebritiesWill Smith (53) vond de tijd rijp om zijn levensverhaal te delen. De rapper en filmster wil dat de wereld weet dat hij de top niet zonder slag of stoot heeft bereikt - letterlijk zelfs. Wij verzamelen in twee delen de opmerkelijkste passages uit z’n biografie. In deel één focusten we op z'n moeilijke kindertijd, vandaag staan we stil bij de beginjaren van z'n carrière. Als de ‘Fresh Prince of Bel-Air’ bluft Will zich Hollywood binnen, maar vóór die flitsende loopbaan verliest hij eerst alles, is hij de belastingen miljoenen verschuldigd nadat liefdesverdriet hem heeft doen ontsporen én moet hij onderduiken voor de FBI.