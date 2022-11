‘One Tree Hill’-actrices werden ooit gedwongen tot halfnaakte fotoshoot: “Ze dreigden met ontslag”

CelebritiesHet is geen geheim dat het er niet altijd even koosjer aan toe ging op de set van ‘One Tree Hill’. Enkele actrices hebben zich namelijk al meermaals uitgesproken over het vermeende misbruik achter de schermen van de populaire reeks. Maar nu getuigen Sophia Bush (40) en Hilarie Burton (40) dat ze ook naast de set gedwongen werden tot dingen waar ze niet achter stonden: “We moesten die fotoshoot doen.”

In Hilarie Burtons podcast ‘Drama Queens’ heeft de actrice zich samen met co-ster Sophia Bush uitgesproken over de schaarsgeklede cover van het magazine ‘Maxim’ uit 2006. Zo zouden ze naar eigen zeggen gedwongen zijn door ‘One Tree Hill’-maker Mark Schwahn op de foto’s te laten maken. “Het was een soort van: ‘De show zal geannuleerd worden als je niet snel op deze manier in de media komt. En dan is het jouw fout dat je vrienden hun job gaan verliezen”, getuigt Burton over de dreigementen van Schwahn.

Sophia Bush - die Brooke Davis speelde in de reeks - bevestigt de getuigenis van Burton. “Het afwijzen van de shoot was geen optie. Op dat moment zei ik: ‘Nee, ik wil dit niet doen’, maar ik kreeg te horen dat ik moest.” Ze vervolgt: “Ze zeiden dat als ik de cover niet zou laten shooten met mijn co-sterren, dat ze dan zouden garanderen dat ik nooit nog een persdag of evenement zou mogen bijwonen. Ze zouden me voor altijd bij hen houden.” Dus zo gezegd, zo gedaan. De dames verschenen op de cover van het magazine en behielden destijds hun rol in de serie.

(Lees verder onder de cover van ‘Maxim' uit 2006.)

‘One Tree Hill’ telt in totaal negen seizoenen en vertelt het verhaal van Lucas Scott en zijn halfbroer Nathan Scott. Twee jongens die opgroeien in dezelfde stad, maar geen contact hebben met elkaar. Nathan is de sterspeler van The Ravens en Lucas speelt als een amateur basketbal met zijn vrienden. Ze hebben dezelfde vader, Dan Scott, maar verschillende moeders. De eerste aflevering van de reeks kwam op de buis in 2003 en de laatste aflevering in 2012.

