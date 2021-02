‘One Tree Hill’-actrice Jana Kramer over de rotte appel op de set: “Het was een ware hel voor iedereen”

CelebritiesDe laatste aflevering van ‘One Tree Hill’ werd al uitgezonden in 2012, maar Jana Kramer (37), die in de serie de rol van Alex Dupre speelde, vertelt in haar podcast nog wat meer over haar ervaringen op de set. “Toen ik meespeelde in de show was er toch wel wat onenigheid”, aldus de actrice.

In een recente aflevering van haar podcast ‘Whine Down with Jana Kramer and Michael Caussin’ had de ‘One Tree Hill’-actrice enkele ex-collega’s te gast: James Lafferty en Stephen Colletti. James (35) speelde in de populaire jeugdserie de rol van Nathan Scott. Stephen Colletti (34) kroop dan weer in de huid van het personage Chase Adams.

Voor Jana en haar echtgenoot Michael hun bekende gasten aan het woord lieten, laat de actrice nog vallen dat de vriendschappen op de set serieus aangetast werden door een collega van wie ze de naam helaas niet prijsgaf. “Deze persoon maakte het een ware hel voor iedereen”, klinkt het.

Onenigheid op de set

In de podcast zegt ze nog dat ze een betere band had met Stephen Colletti. De twee hadden wel meer scènes samen, maar de actrice geeft toe dat er iemand op de set aanwezig was die de dynamiek tussen de acteurs bepaalde. “Toen ik meespeelde in de serie was er een soort van onenigheid. Je kon niet praten met een bepaalde persoon als je bevriend was met iemand anders”, zegt ze. Net daarom was ze niet heel erg close met James Lafferty.

Ondertussen zouden alle conflicten wel van de baan zijn, maar dat maakt het voor Kramer net zo frustrerend. “Waarom konden we toen niet gewoon allemaal vrienden zijn? Deze persoon maakt het echt moeilijk voor alle nieuwkomers. Als we de verkeerde vrienden kozen, maakte hij ons met de grond gelijk”, klinkt het nog in de podcast.

