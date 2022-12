‘One Tree Hill’-actrice Bevin Prince praat voor het eerst over dood van haar man: “Hilarie Burton reed 1200 km om bij me te zijn”

“Ze verscheen aan mijn deur en had zoiets van: ‘Oké, wat kan ik doen?’”, vertelt Prince over de desbetreffende nacht. “Toen is ze bij me komen zitten en liet me zien wat voor een bijzonder mens ze is. Haar bedoeling was om er gewoon voor me te zijn en niet om te tonen: ‘kijk eens wat een goede persoon ik ben’”, voegt Prince eraan toe.

Herinneringen

Ook tijdens de herdenkingsdienst van William Friend, rakelde Prince nog enkele herinneringen op over haar echtgenoot. Onder meer over de avond van zijn overlijden. Ze was er namelijk bij toen Friend om het leven kwam. “De storm was ver weg toen we op de boot stapten. Alles leek in orde. En dan in een oogwenk, is alles veranderd”, vertelt ze. “Ik kon er helemaal niets aan doen en ik moet gewoon accepteren dat dit iets groter is dat niemand had kunnen voorspellen of voorkomen”, vervolg ze. Het enige wat Prince nu probeert, is om de goede herinneringen te koesteren: “Ik heb zoveel van hem geleerd. Vooral uit de manier waarop hij mensen behandelde en hoe hij voor ze opkwam”, besluit ze.