One Direction-leden nog niet klaar om ruzie uit te spreken: “Of wij nog vrienden zijn? Dat moet je aan hem vragen”

Celebrities Politie staakt onderzoek naar online bedreiging J.K. Rowling

‘Harry Potter’-auteur J.K. Rowling (57) werd online bedreigd nadat ze op Twitter haar steun had betuigd aan collega-schrijver Salman Rushdie, die in augustus werd neergestoken in New York. “Geen zorgen, jij bent de volgende”, klonk het in een verontrustend bericht. Het politieonderzoek naar de bedreiging zou volgens ‘Metro’ echter volledig zijn stopgezet.

26 september