Onderzoeker beweert: “Angelina Jolie werkt voor de CIA”

Ze is een van de meest bekende actrices ter wereld en staat bekend om haar humanitair werk, maar volgens Tom Secker werkt Angelina Jolie ook undercover voor de CIA. De auteur is gespecialiseerd in de banden tussen Hollywood en de CIA, en maakt voor z'n onderzoek gebruik van de ‘Freedom of Information Act’, een wet op openbaarheid van bestuur, die inhoudt dat niet eerder vrijgegeven informatie, zoals bepaalde documenten, op eenvoudig verzoek volledig of gedeeltelijk openbaar moeten worden gemaakt. Daaruit zou moeten blijken dat Angelina Jolie een bijverdienste als lid van de CIA heeft. “Tijdens de eerste regeerperiode van Obama werd er een poging gedaan om het buitenlandse beleid van de VS opnieuw te definiëren", legt Secker uit. “Humanitaire interventie werd daarbij erg gepromoot. Het idee om een Hollywoodster die als liberaal beschouwd werd te gebruiken als boegbeeld, past helemaal binnen die herdefiniëring van het buitenlandse beleid." Een ster als Angelina Jolie dus. “Ik denk niet dat Angelina echt een salaris krijgt als CIA-medewerker", nuanceert de auteur wel. “Het zou kunnen, maar ik denk het niet. Ik denk dat ze in de jaren 2000 gerekruteerd is als een soort van aanwinst voor het team Public Relations.” En die strategie is niet nieuw: “Tijdens de Koude Oorlog hebben zowel de CIA als de FBI mensen uit Hollywood gerekruteerd. Om verschillende redenen, maar vooral om mensen via de film-industrie te informeren over het Rode Gevaar."

‘Gezicht van de oorlogspolitiek’

Maar welke bewijzen heeft Secker voor die theorie? Eerst en vooral haalt hij aan dat hij niet de enige is die z'n vermoedens heeft over Angelina’s bijverdienste. In 2012 vroeg een vertegenwoordiger van de Turkse oppositiepartij zich namelijk luidop af: “Is Angelina Jolie een agente van de CIA? En bestaat er een inlichtingenrapport over Angelina Jolie dat aantoont dat ze gebruikt wordt als gezicht van de oorlogspolitiek van de CIA?” Die opmerking kwam er nadat de actrice een kamp voor Syrische vluchtelingen had bezocht en daarbij haar bewondering had uitgesproken voor de Turkse regering. Ook in 2018 riep haar gedrag vragen op, dit keer in Peru, waar Angelina Venezolaanse vluchtelingen had bezocht. “Ze is een agent van het imperialisme, van de CIA en het Pentagon", klonk het toen bij Diosdado Cabello, voorzitter van Venezuela’s National Assembly. “Alle entiteiten die ervoor moeten zorgen dat de wereld gelooft dat de vluchtelingen het hart van een Hollywood-ster hebben geraakt.”

Volledig scherm De ontmoeting tussen Angelina Jolie en David Petraeus in Irak. Links ziet u Paula Dobriansky, onderstaatssecretaris van buitenlandse zaken © AP

Baas van de CIA

Ook het gezelschap dat Angelina verkiest, is volgens Secker een aanwijzing. De actrice wordt namelijk gelinkt aan de voormalige baas van de CIA, David Petraeus. In 2008 poseerden de twee samen in Baghdad, toen Petraeus nog diende als hoogste commandant in Irak. Vier jaar later, toen hij directeur werd bij de CIA, werden ze nog eens samen gezien, in het hoofdkwartier van de CIA in Langley, Virginia - niet zomaar een plek waar je elkaar toevallig tegen het lijf loopt. In oktober deed Angelina bovendien een interview met Sir Alex Younger, het voormalige hoofd van de Britse inlichtingendienst MI6. Volgens The Sun zou de actrice Younger ‘vol bewondering' ondervraagd hebben over z'n geheime leven.

Op een rijtje: met deze ‘bewijzen’ wil Secker aantonen dat Jolie wel degelijk voor de CIA werkt - Ze had meetings met een voormalige CIA-directeur - Ze had contact met operationele CIA-agenten toen ze zich voorbereidde op films die steun kregen van de CIA - Ze is lid van een van de meest invloedrijke denktanks van Washington D.C. - Twee buitenlandse politici hebben haar er al van beschuldigd dat ze voor de CIA werkt - Ze had een interview met het hoofd van de Britse geheime dienst, MI6

Volledig scherm Een beeld uit de film 'Salt' waarvoor Angelina samenwerkte met operationele agenten; © DOCUMENTATION

Gesprekken met echte agenten

Je zou bijna vergeten dat Angelina als dagtaak films maakt, maar ook die tonen volgens Secker aan dat de actrice voor de CIA werkt. Zo werkte ze mee aan twee films die openlijk ondersteuning kregen van de organisatie: ‘The Good Shepherd’ in 2006 en ‘Salt' in 2010. In documenten die Secker kon inkijken, stond uitgelegd dat ‘Salt’ een voorbeeld is van de films waarvoor de CIA de handen in elkaar sloeg met Hollywood ‘om een accuraat beeld te schetsen van de mannen en vrouwen die voor de CIA werken.’ Bovendien mocht regisseur Phillip Noyce samen met Angelina een bezoekje brengen aan het hoofdkwartier van de organisatie in Langley. Ze spraken ook met operationele CIA-medewerkers. “We hebben heel veel gepraat met de vrouwen in de CIA”, liet de actrice noteren in de productie-notities van de film. “Een voor een zijn ze lieve, geweldige vrouwen van wie je je niet kan voorstellen dat ze in een gevaarlijke situatie zitten, maar zo is het wel degelijk. Op z'n zachtst gezegd opmerkelijk, vindt Secker. “Normaal gezien wordt zo'n bezoek aan Langley voor research georganiseerd door het Bureau voor Openbare Zaken. Het feit dat ze contact hadden met mensen die op dat moment actief waren - mensen die undercover werken - is érg ongewoon. Het is duidelijk dat de relatie met Angelina dieper gaat dan een gewoon werkbezoek." Vlak na de première van ‘The Good Shepherd' werd de actrice bovendien lid van de exclusieve en invloedrijke denktank ‘Council on Foreign Relations’, die al sinds z'n ontstaan banden heeft met de CIA.

Zelf heeft de actrice altijd gezegd dat ze nooit een spion zou kunnen zijn: “Ik zou helemaal geen geheim leven kunnen leiden, omdat het niet natuurlijk komt voor mij en m'n familie. Maar ik vind het wel een geweldig offer van de mensen die het wel doen." Angelina heeft voorlopig nog niet op de beweringen van Secker gereageerd.

