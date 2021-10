Onderzoek naar vermeende mishandeling Chris Brown stopgezet

Muziek Grootse deal van 50 miljoen dollar: Tina Turner verkoopt alle rechten op haar muziek

6 oktober Tina Turner (81) heeft in navolging van een aantal andere artiesten de rechten van haar muziek verkocht. Nummers als ‘What’s Love Got to Do With It’ en ‘Private Dancer’ zijn nu eigendom van het multinationale productiebedrijf BMG, dat onderdeel is van Bertelsmann. Dit mediabedrijf is ook eigenaar van tv-zender RTL en uitgever Penguin Random House.