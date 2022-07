Onderzoek naar meineed Amber Heard: loog ze tijdens rechtszaak over illegaal binnenbrengen van hondjes in Australië?

Het zorgde voor heel wat ophef in 2015: het nieuws dat Amber Heard hun twee hondjes Pistol en Boo illegaal Australië had binnengebracht. Haar toenmalige echtgenoot Johnny Depp was daar voor de opnames van een nieuwe ‘Pirates of the Caribbean’-film en had haar gevraagd om de hondjes mee te nemen bij een bezoek. Alleen hadden ze niet de nodige vergunningen aangevraagd en werden de hondjes ook niet in quarantaine geplaatst, zoals er verplicht is.