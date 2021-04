“‘Ondergang’ van Johnny Depp zal in beeld gebracht worden in drie documentaires”

CelebritiesHet zit niet mee voor Johnny Depp (57). Alsof zijn vechtscheiding en verschillende rechtszaken tegen zijn ex Amber Heard (34) nog niet genoeg waren, zal zijn ‘ondergang’ vermoedelijk ook te zien zijn in maar liefst drie verschillende documentaires.

Het nieuws van de documentaires komt er enkele weken na de uitspraak van het Britse hooggerechtshof. Eind maart kondigde het gerecht namelijk aan dat de rechtszaak die de acteur aangespannen had tegen The Sun en zijn ex Amber Heard niet heropend zal worden. Een zware klap voor de acteur en het lijkt erop dat zijn laatste tegenslagen nog niet achter de rug zijn. Volgens geruchten zal zijn ‘ondergang’ binnenkort in drie verschillende documentaires gegoten worden. De productie van de verschillende delen zou momenteel al volop aan de gang zijn en dit zowel in de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. Het zou bovendien om een samenwerking tussen Optomen en ITV gaan.

Sensationeel verhaal

“Voor Johnny Depp zal het redelijk dramatisch worden, want hij wil gewoon dat deze ramp uit de aandacht verdwijnt. Maar het verhaal van hoe een multimiljonair verantwoordelijk is voor zijn eigen ondergang is gewoon te sensationeel om niet te verkennen”, aldus een bron in de Britse krant The Sun.

De hele vete met Amber Heard is inderdaad al rampzalig geweest voor Depp. De rechtszaak alleen heeft hem al handenvol geld gekost. Nadat hij de eerste zaak verloren had, moest hij al 861.000 dollar (zo’n 719.000 euro) ophoesten en na de uitspraak van het Britse hooggerechtshof komt er nog een serieuze rekening zijn kant uit. Zijn bankrekening heeft het dus al heel moeilijk gehad, maar de Amerikaanse acteur heeft ook al flink wat imagoschade opgelopen. Hij is bijvoorbeeld zijn rol in de ‘Fantastic Beasts’-saga kwijt en ook zijn toekomst in de filmindustrie is momenteel redelijk onzeker.

