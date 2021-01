Ondanks reisbeperkingen: Madonna bezoekt vijf landen in amper drie weken

Madonna had duidelijk geen zin om december en januari thuis door te brengen. Uit foto’s op haar Instagram-pagina blijkt dat de zangeres van een exotische ‘holiday’ geniet, samen met haar geliefden. Vertrekken deed ze in Los Angeles (de Verenigde Staten ), waar ze samen met haar 26-jarige vriendje Ahlamalik Williams verbleef. Samen met haar kinderen David Banda (15), Mercy James (14) en tweeling Estere en Stella (8), reisde het koppel met een privé-vliegtuig naar Londen ( Verenigd Koninkrijk ). Daar woont de oudste zoon van Madonna, Rocco (20). Na enkele dagen in de Britse hoofdstad vertrok het hele gezin - Rocco incluis - naar Malawi , na eerst een tussenstop te hebben gemaakt in Aswan ( Egypte ).

Een indrukwekkend tripje, maar toch wel opvallend in deze coronatijden waarin reizen zoveel mogelijk wordt afgeraden. Hoewel bronnen aangeven dat de hele familie regelmatig wordt getest om zeker te zijn dat er niemand besmet is, twijfelen de Britse media of Madonna toch niet iets te creatief is omgesprongen met de reisbeperkingen. Op 20 december gingen Londen en een groot deel van Zuid-Oost-Engeland namelijk in verstrengde lockdown, na ontdekking van een nieuwe, besmettelijke variant van het virus. Niveau 4 werd afgekondigd, en dat houdt in dat reizen naar het buitenland voor plezier verboden zijn. Essentiële redenen om het vliegtuig op te stappen, zoals werk, zijn wél nog toegelaten. Maar of Madonna wel degelijk op werktrip is, is niet echt duidelijk. Wie naar Malawi en Kenia reist, moet trouwens niet in quarantaine, zolang ze een negatieve test kunnen voorleggen.