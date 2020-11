Ondanks kandidaatschap Kanye West viert Kim Kardashian feest voor Biden/Harris

Bij zijn eerste campagnebijeenkomst leek Kanye West al kansloos. Hij barstte daarbij uit in een hysterisch huilbui. Zijn vader had de foetus willen laten aborteren toen zijn moeder zwanger van hem was. Hijzelf had de eerste zwangerschap van zijn vrouw willen afbreken. Er volgde nog enkele woedende tweets waarin hij zijn schoonfamilie en vrouw niet spaarden. Einde verhaal.

Toch zette Kanye zijn verkiezing door en zo stemde hij ook op zichzelf. Of Kim Kardashian dat ook heeft gedaan, is niet duidelijk. Nadat bekend wordt dat Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt, viert ze openlijk het feest mee op Instagram. Ook deelt ze een foto waarop Kamala Harris te zien is, waarbij de tekst ‘we did it’ te lezen valt.



En Kanye? Die is stil op social media. Zijn laatste tweet was voor de uitslag en die luidde ‘Kanye 2024'.