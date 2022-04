Ondanks geruchten van overspel: A$AP Rocky en hoogzwangere Rihanna zijn niet uit elkaar

“1 miljoen procent niet waar, het gaat gewoon goed met ze”, klonk het verder. Wie de insider in kwestie precies is, is niet geweten, maar het zou om een iemand gaan die zowel Rihanna als A$AP Rocky goed kent. Het gerucht dat het koppel zogezegd uit elkaar is, is dan weer afkomstig van de modeblogger Louis Pisano. Volgens Pisano heeft de rapper Rihanna bedrogen met de bij ons minder bekende schoenenontwerpster Amina Muaddi.

“Rihanna en A$AP Rocky zijn uit elkaar. Rihanna heeft hem gedumpt nadat ze te horen kreeg dat hij haar bedrogen heeft met Amina Muaddi”, klonk het afgelopen donderdag op Twitter. Volgens de modeblogger is Amina ook geen onbekende voor Rihanna. Zo heeft de ontwerpster in het verleden al enkele schoenen ontworpen voor Fenty, het modemerk van de zangeres. Daarnaast draagt ook RiRi zelf regelmatig schoenen van de ontwerpster.

Ook A$AP Rocky en Amina kennen elkaar al langer. De twee zouden in het verleden al eens samengewerkt hebben. Tijdens een recente ontmoeting in Los Angeles zou de vonk overgeslagen zijn. Pisano beweert in zijn tweets ook nog dat de rapper vroeger al eens op date is geweest met Amina. Of er toen ook gevoelens in het spel waren, is niet geweten.

Hoogzwanger

Rihanna, A$AP Rocky en Amina Muaddi reageerden nog niet op de geruchten, maar fans van de zangeres gaan ondertussen wel al door het lint op sociale media. “Als zelfs Rihanna bedrogen wordt, dan is er niemand meer veilig” en “Nee, niet Rihanna. Dat kan ik echt niet aan” zijn slechts enkele van de vele reacties die de ronde doen.

Rihanna en A$AP Rocky zijn momenteel in verwachting van hun eerste kindje. De zangeres is ondertussen ook al hoogzwanger. Eerder deze week was nog te zien hoe RiRi met haar bolle buik op de cover van ‘Vogue’ staat. In het interview met het magazine was ze vol lof over de vader van haar eerste kindje. “Quarantaine heeft ons dichter bij elkaar gebracht. In deze periode is hij echt familie voor mij geworden.”

