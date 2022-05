Ondanks de jarenlange ruzie: Liam Gallagher zou een nier afstaan aan broer Noel

Celebrities Baas van DC Films: “Ja, Amber Heard werd bijna ontslagen uit ‘Aquaman 2’, maar niet om Johnny Depp”

De 21ste dag van het proces tussen Johnny Depp en Amber Heard is van start gegaan. Tijdens het proces vroeg het team van Depp om de tegenklacht van Amber Heard te verwerpen, maar daar ging de rechter niet op in. Ook kwam Walter Hamada, die verantwoordelijk is voor de DC-filmproducties, getuigen. Hij had het over Heards rol in ‘Aquaman 2'.

25 mei