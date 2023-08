“Ondanks dat ik altijd groot wilde, ben ik toch voor kleiner en gezonder gegaan”: ex van André Hazes liet borstimplantaten verwijderen

Film ‘Harry Potter’- en ‘Star Wars’-ac­teur Warwick Davis komt binnenkort naar Brussel

Van 22 tot en met 24 september wordt Brussels Expo weer even helemaal ondergedompeld in de magie van popcultuur: Heroes Comic Con Brussels strijkt dan immers neer op de Heyzel. En magie zal er zeker zijn, want ‘Harry Potter’-acteur Warwick Davis (53) is een van de hoofdgasten deze editie.