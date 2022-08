Onbekende vader, misbruik, een tienerhuwelijk en naaktfoto’s voor 50 dollar: de tragische jeugd van Marilyn Monroe

CelebritiesDe zomer van 1962 zag de dood van de grootste ster van allen: Marilyn Monroe. Dat ze zestig jaar na datum nog zo levendig en sterk aanwezig is in de populaire cultuur zegt alles over de blijvende aantrekkingskracht van de vrouw die het sekssymbool uitvond. Maar ook over de fascinatie met de machtige mannen die ze rond haar vinger wond en hoe tragisch intriest haar korte leven was. In twee delen blikken we terug op haar bewogen biografie. In dit eerste deel ligt de focus op haar heftige jeugdjaren. “Ik hield niet van de wereld rondom me, want die was behoorlijk grimmig.”