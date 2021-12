Olivia Wilde praat voor het eerst over relatie met Harry Styles: “Nog nooit zo gelukkig geweest”

Celebrities Alec Baldwin krijgt steun van crew in open brief: “De set was helemaal niet gevaarlijk”

Alec Baldwin (63), die per ongeluk een collega doodschoot op de set van ‘Rust’, krijgt steun van de filmcrew. Zij schreven een open brief, die Baldwin vandaag deelde via zijn sociale media. “Wij geloven dat de publieke berichtgeving over het drama op onze werkplek niet correct is, en we willen dit rechtzetten.”

9 december