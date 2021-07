Olivia Wilde liet haar ex zitten voor Harry Styles: “Ik begrijp nog niet waarom we uit elkaar zijn”

In een interview met GQ heeft Jason Sudeikis voor het eerst gesproken over de relatiebreuk met actrice Olivia na een verloving van zeven jaar. Hij vertelde dat ze afgelopen november uit elkaar zijn gegaan en dat ze niet meer samenwonen. Ook voor Sudeikis is het soms nog gissen naar de reden van hun break-up. “Ik zal over een jaar beter begrijpen waarom we uit elkaar zijn. Binnen twee jaar zal ik het nog beter snappen en binnen vijf jaar nog beter.“ Jason voegde eraan toe dat naarmate de tijd verstrijkt, Olivia een kleinere rol zal spelen in zijn leven. “Olivia was eerst een boek in mijn leven, maar nu wordt ze steeds meer een hoofdstuk en naarmate de tijd vordert zal ze een alinea en vervolgens slechts een woord worden.”