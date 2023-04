Olivia Wilde haalt hard uit naar ex-man Jason Sudeikis: “Hij betaalt geen kinderbijslag”

In de rechtbankdocumenten is ook te lezen dat Wilde wil dat Sudeikis een deel van haar juridische kosten betaalt. “Op financieel vlak zit hij in een superieure positie”, klinkt het. “Hoewel ik nog wacht op specifieke gegevens ben ik ervan overtuigd dat hij rijker is en een hoger inkomen heeft." De carrière van Sudeikis nam de laatste jaren een hoge vlucht met dank aan de in Amerika heel populaire tv-reeks ‘Ted Lasso’. “Ik eis een som van 500.000 dollar”, vervolgt Wilde. “Ik zie niet in waarom Jason daar moeilijk over zou doen.” Verder vraagt de actrice dat haar ex alsnog met het verschuldigde kindergeld over de brug komt, te rekenen vanaf de breuk in 2020.