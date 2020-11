Olivia Wilde en Jason Sudeikis verbreken verloving: “De kinderen zijn prioriteit nu”

Acteurs Olivia Wilde en Jason Sudeikis leerden elkaar kennen op een feestje voor het programma ‘Saturday Night Live’. “Het klikte meteen die avond", vertelde Sudeikis. “Ik kwam waarschijnlijk wat koeler over dan normaal, omdat ik van enkele gemeenschappelijke vrienden had gehoord dat ze met iemand aan het daten was. Dus ik heb toen geen poging gewaagd. Ik had het ook zo druk met andere dingen. Maar dan was ik plots niet meer druk bezig en bleek haar relatie voorbij. Zo is het begonnen." In november 2011 begonnen Olivia en Jason een relatie, en nog geen jaar later verloofden ze zich. De twee kregen samen twee kinderen, Otis Alexander (6) en Daisy Josephine (4), maar trouwden nooit.