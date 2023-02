Genaro vertelt dat ze leed aan “ondraaglijke angst en stress” terwijl ze zorgde voor Daisy (5) en Otis (8), de twee kinderen van de ‘Don’t Worry Darling’-regisseur en Horrible Bosses’-acteur. De immense druk zou volgens haar te maken hebben met de moeilijke breuk van het koppel. De klacht luidt als volgt: “De plotselinge afwezigheid van Wilde in het huis, had een nadelig gevolg voor de emotionele toestand van iedereen betrokken. Sudeikis leunde de hele tijd op de steun en aanwezigheid van Genaro.” Zo beweert ze dat de acteur haar vroeg om ‘s nachts wakker te blijven, nadat de kinderen naar bed werden gebracht. Sudeikis wilde toen urenlang met haar praten. Dat zorgde volgens haar voor “een extreme angst” omdat ze het gevoel had dat ze partij moest kiezen tussen het voormalige stel.

“De druk van Genaro om niet alleen de primaire verzorger van de kinderen te zijn, maar ook om de afwezigheid van Wilde voor de kinderen op te vangen, werd slopend”, valt verder te lezen in de gerechtsdocumenten van de Los Angeles Superior Court. Het kon zo niet meer verder, dus de nanny had afgesproken met Wilde in Palm Springs om te praten over haar angst en stress door de thuissituatie. Genaro zei dat ze een “oprecht gevoel van opluchting en kameraadschap” had bij de regisseur, maar beweerde dat Sudeikis ongeveer een maand later tegen Genaro zei dat ze “het hele gesprek met hem had gedeeld”. Sudeikis en Wilde zouden uiteindelijk naar groepstherapie gegaan zijn met Genaro, omdat het voormalige stel de “emotionele tol” van de situatie inzag.

Olivia Wilde, Jason Sudeikis, Otis Sudeikis en Daisy Sudeikis in 2018

Onterecht ontslag

De stress bij de voormalige oppas werd zo erg, dat ze naar verluidt naar een osteopaat moest wegens “fysieke pijn, angst en stress”. Ze werd vervolgens aangemoedigd om “drie dagen medisch verlof op te nemen vanwege haar mentale gezondheid.” Maar daar zouden Wilde en Sudeikis niet mee akkoord geweest zijn. In de klacht staat: “Toen Genaro het nieuws vertelde, werd ze onmiddellijk ontslagen door Sudeikis.” De voormalige nanny eist nu een schadevergoeding wegens “winstderving, uitgestelde vergoeding en andere arbeidsvoorwaarden.”

Affaire met Harry Styles

Het is niet de eerste keer dat het voormalige koppel problemen heeft met een nanny. In oktober 2022 klapte een voormalige nanny (anoniem) uit de biecht over de pijnlijke split van Wilde en Sudeikis. Het is niet geweten of de nanny in kwestie Ericka Genaro was. In een interview met ‘Daily Mail' vertelde de ex-nanny dat Wilde een affaire had met Harry Styles (29), tijdens haar relatie met Sudeikis. De ‘Don’t Worry Darling’-regisseur had altijd gezegd dat zij en Sudeikis uit elkaar zijn gegaan aan de start van het jaar 2020. Waarna ze naar eigen zeggen in oktober dat jaar pas een relatie kreeg met Styles. Maar volgens de nanny was dat helemaal niet waar. Zij beweerde dat het koppel tien maanden later pas uit elkaar ging, nadat Sudeikis de berichten tussen Styles en zijn verloofde had gelezen op haar Apple Watch.

Olivia Wilde en Jason Sudeikis.

De voormalige nanny getuigde over de vreselijke thuissituatie. “Ik heb Jason onophoudelijk zien huilen. Ik heb me gewoon op de kinderen gefocust. Jason kwam naar boven terwijl hij van zijn koffie dronk. Hij was een huilend wrak en zei: “ze heeft ons verlaten, verlaten!”” Op een ander moment zou Jason volgens de oppas op de oprit zijn gaan liggen voor de auto van Wilde, zodat ze niet kon vertrekken naar haar werk. “Na zijn vertoning ging ze terug naar binnen en hij volgde haar. Hij zei dat hij het met opzet deed, zodat ze te laat zou komen om Harry te zien.” Volgens de nanny was Sudeikis boos omdat hij had gezien hoe zijn verloofde in de keuken een salade had zien maken voor Styles. Het voormalige koppel, dat samen was van 2011 tot 2020, reageerde op de getuigenis van de ex-nanny: “Als ouders zijn we enorm aangeslagen over het feit dat de oppas van onze twee jonge kinderen ons op deze manier valselijk beschuldigt.”

