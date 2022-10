Olivia Wilde deelt recept voor vinaigrette als tegenreactie op beschuldigingen over affaire

Gouden Cross Pauwels Sau­zen-Bin­goal domineert over de plas: Iserbyt en Van Empel zowel in Waterloo als in Fayettevil­le de snelste van het pak

Eli Iserbyt en Fem van Empel zijn uitstekend aan het seizoen begonnen. Gisteren trokken ze beide - in een sprint - aan het langste eind in Fayetteville en ook in Waterloo mochten de pionnen van Jurgen Mettepenningen het zegegebaar maken. Ze scoorden logischerwijs ook in de Gouden Cross de meeste punten.

17 oktober