Olivia Rodrigo bezoekt Witte Huis om vaccins te promoten

“Ik ben meer dan vereerd om hier vandaag te zijn en te helpen de boodschap te verspreiden over het belang van vaccinaties voor de jeugd’’, zei de tiener in de bekende, officiële perskamer. Volgens het Witte Huis had de zangeres zelf aangeboden om langs te komen in Washington. “Ik moet zeggen: niet elke 18-jarige gebruikt zijn tijd om dit te komen doen, dus we stellen het op prijs’’, zei Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki.

Biden deelde gisteren een jeugdfoto van zichzelf op Instagram en maakte een een-tweetje met de zangeres. ‘Ik weet dat deze jonge persoon zich zou hebben laten vaccineren, maar we moeten andere jongeren ook beschermd zien te krijgen. Wie wil helpen?’ vroeg hij. ‘Ik doe mee!’ reageerde Rodrigo onder het bericht. ‘Ik zie je morgen in het Witte Huis!’

Volledig scherm Olivia bij het Witte Huis vandaag. © AP

De zangeres ontmoette naast de president ook zijn belangrijkste medische adviseur Anthony Fauci. Rodrigo nam video’s op waarin ze vertelt waarom het belangrijk is dat jonge mensen een prik halen en beantwoordt vragen die zij mogelijk hebben. De bedoeling is dat ze later op sociale media verschijnen. Rodrigo heeft alleen op Instagram al 14,4 miljoen volgers, die vermoedelijk voor een groot deel in de doelgroep vallen.



Jongeren minder bereid tot prik

De komst van Rodrigo was geen overbodige luxe, meldt persbureau AP. Hoewel de Amerikaanse overheid er aardig in slaagt om volwassenen tot een vaccinatie te bewegen, blijft de bereidheid bij jongeren achter. Vooral mensen tussen de 18 en 26 jaar zouden het idee hebben dat het coronavirus op hen geen grip krijgt, liet het Witte Huis eerder weten.

Volledig scherm Olivia bij het Witte Huis. © Getty Images

Van de leeftijdsgroep 12-15 jaar is nu bijna 25 procent volledig gevaccineerd, blijkt uit cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention, een soort Amerikaans RIVM. Bij de 16- en 17-jarigen gaat het om ruim 37 procent, bij 18-24 jarigen om ruim 41 procent.



Volledig scherm Olivia bij het Witte Huis. © Getty Images

Plagiaat

Rodrigo kwam de afgelopen tijd meermaals in het nieuws vanwege vermeend plagiaat. Waar de Britse muzikant Elvis Costello stelde het helemaal prima te vinden dat een lied van de zangeres sterk lijkt op een nummer van hem, reageerde rockdiva Courtney Love minder sportief. Die vond dat de zangeres een foto-idee van haar had gestolen en pakte haar online hard aan.

Rodrigo’s debuutalbum ‘Sour’ is ondertussen internationaal een groot succes en kreeg van deze site vier sterren. ‘Sour’ smaakt absoluut naar meer en is zeker niet alleen voorbehouden aan tieners’, aldus de recensent.

