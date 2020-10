Olivia Newton-John openhartig: “Ik zie mijn kanker niet meer als een ziekte, maar als een zegen”

“Ik weet niet wat ik zonder de ziekte zou doen”, vertelt ze aan The Guardian. “Ik zie het als mijn levensreis. Het heeft me een doel in het leven gegeven en heeft me veel inlevingsvermogen gebracht.” Naast operaties, chemotherapie en bestraling, gebruikt de Grease-actrice ook plantaardige middelen, zoals cannabis. “Ik wil mijn lichaam gezond maken en weer in balans brengen. Een deel daarvan is je mentale houding”, vertelt ze. “Als je denkt: ‘Arme ik’ of ‘ik ben ziek’, dan word je ziek.”

Aan bed gekluisterd

“Vorig jaar in september was ik nog aan het ziekenhuisbed gekluisterd”, bekende ze toen. “Gelukkig werd ik behandeld in mijn eigen ziekenhuis (Olivia heeft het Cancer Welness and Research Centre in Melbourne opgericht, red.) en heb ik mijn verjaardag in mijn eigen centrum kunnen doorbrengen. Het had niet mooier kunnen zijn. Mijn nichtjes en neefjes waren aanwezig, mijn beste vriend was er ook. Het was werkelijk prachtig.”