Olivia Newton-John geeft update over gezondheidstoestand: “Ik voel me geweldig”

Voor de derde keer in haar leven strijdt Olivia Newton-John tegen kanker. Dit keer werd er stadium 4 borstkanker vastgesteld, de meest ernstige versie. Maar de zangeres en actrice blijft positief. “Oh nee, het gaat prima met me”, zegt ze in ‘The One Show’. “De laatste zeven jaar vecht ik al tegen uitgezaaide borstkanker, maar ik voel me geweldig. Elke dag is een cadeau, en ik voel me echt goed. Ik gebruik heel veel plantaardige medicatie, en medicinale cannabis die m'n echtgenoot voor me teelt. Ik voel me geweldig."